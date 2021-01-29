Порошенко закликав інші політсили підтримати Звіробій на довиборах в 87 окрузі

Фото: Маруся Звіробій та Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Партія "Європейська солідарність" офіційно висунула кандидатом на виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 87 Марусю Звіробій. Таке рішення ухвалив з’їзд партії.

Про це йдеться на сайті політсили.

Лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко зазначив, що абсолютно не випадково саме у День пам’яті Героїв Крут з’їзд висуває справжню героїню війни проти російської агресії.

"Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона - жінка, мати - прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує", - сказав Порошенко.

Він також закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій, щоб протистояти проросійським силам та олігархічному тиску по всій Україні.

"Я хочу закликати всі демократичні сили України: Маруся Звіробій - це не тільки і не стільки про "Європейську солідарність", це про Україну, про державність, про державотворчість. І перемогти ми можемо, тільки коли об’єднаємося. Моє звернення до "Голосу"- підтримайте Марусю Звіробій. Моє звернення до "Батьківщини", до "Свободи" - підтримайте Марусю Звіробій. Не треба підтримувати Порошенка - підтримайте Марусю. Ми маємо перемогти", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України призначила на 28 березня 2021 року довибори до Верховної ради на 87 окрузі. Голосування призначено у зв'язку з тим, що нардеп Зеновій Андрійович склав мандат.