У Порошенка висунули Кузьменко кандидатом на довиборах у Раду
З'їзд партії "Європейська солідарність" висунув волонтера та дитячого судинного кардіохірурга Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати по округу №50 у Донецькій області на довиборах у Верховну раду.
Про це повідомляє прес-служба партії.
"До "Європейської солідарності" надійшло дуже багато звернень з багатьох регіонів, і від різних організацій патріотичного українського напрямку... У всіх цих зверненнях звучить одна думка, прохання, вимога, заклик підтримати на довиборах у Верховну раду по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада", - повідомила народний депутат Яна Зінкевич.
Крім того, "Європейська солідарність" закликає парламент ухвалити постанову про припинення політичних репресій в Україні.
"В особі Юлії Кузьменко ми підтримуємо всіх несправедливо переслідуваних в Україні патріотів, волонтерів, ветеранів та майданівців", - додала вона.
У своєму онлайн-зверненні Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що у 2014 році тисячі волонтерів та добровольців піднялися на захист країни.
"І ось за вікном 2021. Переслідування і репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів і військових набрали чинності й кількість, які були, мабуть, останній раз в радянський час. Вони навіть отримали статус системних", - заявила Кузьменко.
Вона також зазначила, що Донбас - це її батьківщина. На її думку, Донбас має бути й відчувати себе частиною України.
Кузьменко подякувала всіх громадським організаціям за підтримку, а партійцям "Європейської солідарності" - за рішення підтримати її кандидатуру.
"Системні переслідування народжують системну боротьбу. Тому я дякую партії "Європейська солідарність", що у ці темні часи її депутати стали пліч-о-пліч з нами та іншими звичайними українцями. Я не хочу бачити патріотів за ґратами за фальсифікованим справами. Я не хочу бачити свою країну знову під російським ярмом. Тому таке рішення прийнято, і тому я тут", - зазначила Кузьменко.
Учасники з'їзду також закликали всі демократичні сили в Україні до об'єднання проти загрози російського реваншу.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 2 лютого продовжив запобіжний захід фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
Зокрема, суд залишив Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом до 2 квітня.
Як відомо, довибори в 50-му окрузі в Донецькій області відбудуться 28 березня 2021.
Також раніше РБК-Україна писало, що на довиборах у 87-му окрузі в Івано-Франківській області, які теж відбудуться 28 березня, від "Європейської солідарності" балотується доброволець і учасниця АТО Маруся Звіробій.