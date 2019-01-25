Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО щодо підсумків воєнного стану

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря ради національної безпеки і оборони України

Президент України Петро Порошенко ввів у дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Рішення РНБО було введено в дію указом №17/2019, який підписав президент.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні" (додається, таємно)", - йдеться у документі.

В указі також зазначено, що контроль за виконанням рішення РНБО, введенного в дію цим указом, покладено на секретаря ради національної безпеки і оборони України.

РБК-Україна писало, що 26 грудня Порошенко оголосив про припинення дії правового режиму воєнного стану в десяти областях України.

Нагадаємо, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що за час дії воєнного стану в 10 регіонах України змогли значно посилити рівень підготовленості до можливої атаки з боку Росії.

Додамо також, Тука заявляв, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.