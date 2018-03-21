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Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яким зобов’язує перевірку підстав для в'їзду громадян РФ

НовиниПолітика    21.03.2018 - 15:43
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики". У рішенні, зокрема, йдеться про попередню перевірку підстав для громадян Російської Федерації (РФ) відвідати територію України, повідомляє прес-служба глави держави.

Документом доручається Кабінету міністрів забезпечити у місячний строк підготувати зміни до законів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про прикордонний контроль" щодо запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну, а також визначення повноважень державних органів щодо здійснення такої перевірки.

Крім того, Кабміну доручено підготувати зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, сприяння в наданні інших послуг, а також за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Уряд також має забезпечити у місячний строк належного функціонування чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства, врегулювання відповідних процедур і механізму взаємного доступу до інформаційних систем уповноважених державних органів.

Крім того, уряд має розробити відповідну Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року, у якій буде передбачено попередню перевірку підстав для в'їзду в Україну іноземців, насамперед громадян Російської Федерації.

Також, згідно рішення РНБО, має бути підготовлений і затверджений у двомісячний строк порядок реєстрації іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради проект закону №8156 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство".

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Теги: РНБО, Російська Федерація, Биометрический контроль, Мігранти
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