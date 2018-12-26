РНБО затвердила оборонне замовлення на 2019-2021 роки

Фото: засідання РНБО (president.gov.ua)

Законом фінансування завдань оборони і безпеки збільшено на 33,3 млрд гривень у порівнянні з минулим роком

Рада національної безпеки і оборони (СНБО) України затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 26 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, з 2017 року в Україні розпочала роботу трирічна система Державного оборонного замовлення, що дозволило державним замовникам і виконавцям оборонного замовлення більш чітко планувати свою роботу і ресурси.

За підсумками виконання Державного оборонного замовлення в 2018 році в Збройні сили України поставлено понад 3 тис. зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів, понад 450 тис. ракет і боєприпасів.

Турчинов нагадав, що законом України "Про Державний бюджет України на 2019" фінансування завдань оборони і безпеки збільшено на 33,3 млрд гривень у порівнянні з минулим роком, і передбачено у сумі 212,0 млрд гривень, що становить 5,37 % валового внутрішнього продукту.

В 2019 році буде завершено ряд пріоритетних проектів щодо створення ракетної і ракетно-реактивного зброї, будуть підтримувати перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки, сказав секретар РНБО України.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України сьогодні, 26 грудня, ввела додаткові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.