Порошенко: ТСК назве причетних до корупції в обороні

Порошенко закликає розслідувати корупцію в оборонному секторі

Временная следственная комиссия Верховной рады должна назвать причастных к коррупции в обороне. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на Совете регионального развития Житомирской области.

В частности, Порошенко отметил, что накануне выборов на армию и общество направлен "обстрел из пушек информационной войны".

"Надеюсь, Временная следственная комиссия Верховной рады оценит факты хищения и подрыва обороноспособности и назовет фамилии причастных. Никакая дымовая завеса лжи не сможет их скрыть", - добавил он.

Напомним, в конце февраля Рада поручила Временной следственной комиссии (ВСК) провести расследование материалов по хищениям в обороне.

Речь идет о журналистском расследовании программы "Наші гроші", в котором говорилось о причастности людей из окружения Порошенко к схеме по хищениям в оборонном комплексе Украины. На основании этих данных президент уволил Олега Гладковского с должности первого замсекретаря СНБО, который фигурировал в обнародованных материалах. Позже также стало известен, что он причастен к хищению миллионов на международном контракте.