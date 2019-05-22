ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко може очолити список своєї партії на виборах в Раду

Новини » Вибори 2019    22.05.2019 - 20:22
Порошенко може очолити список своєї партії на виборах в Раду
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення про це партія прийме на з'їзді

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що може очолити виборчий список партії БПП "Солідарність" на виборах в Раду. Про це він заявив журналістам у Києві, передає РБК-Україна.

"Це буде вирішувати з'їзд, але я не виключаю такої можливості (очолити виборчий список, - ред.)", - сказав Порошенко.

Він також заявив, що участь його команди до парламентських виборах - необхідна.

"Участь моєї команди у виборах до Верховної ради - абсолютно необхідна. Адже ми повинні захистити євроатлантичні та європейські досягнення України, і не дати розгорнути країну назад в сторону Росії і зупинити реформи, які ми почали... Моя команда буде брати участь у виборах у парламент і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з'їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що БПП у п'ятницю, 24 травня, проведе з'їзд політсили.

Зазначимо, Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського. Тоді Порошенко заявив, що перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію".

Як відомо, Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

Порошенко закликав Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ Порошенко заявив про "політичні переслідування"
Новини України Порошенко Зеленський Порошенко Петро
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся