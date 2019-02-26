Порошенко та Волкер обговорили військову присутність США в Чорному морі

За словами президента, збільшення військової присутності США в Чорному морі - це відповідь на акт агресії РФ проти українських кораблів

Президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В частности, Порошенко посетил эсминец "Дональд Кук" ВМС США, который вчера прибыл в Одессу. Президент отметил усиление сотрудничества Украины с США.

"Это легендарный корабль. И это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации. Первое, что Крым украинский. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство единое как никогда. И мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе и оборонной", - сказал он.

По словам президента, увеличение военного присутствия США в Черном море - это ответ на нападение и акт агрессии РФ против украинских кораблей, который состоялся 25 ноября прошлого года.

"Подчеркиваю, проект Керченского моста, когда это было использовано как предтеча, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ "Северного потока-2" для атаки в Балтийском море, и в любой другой позиции", - добавил Порошенко.

В ответ Курт Волкер отметил, что США стоят на твердой позиции поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, США важно поддержание свободы судоходства в Азовском и Черном морях.

"Мы осуждаем российскую атаку на украинских моряков в Керченском проливе и мы призываем к освобождению украинских моряков, которых незаконно заключена в России", - подчеркнул он.

Отметим, во встрече приняли участие первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр обороны Украины Степан Полторак, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и командующий Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Воронченко.

От американской стороны, в частности посол США в Украине Мари Йованович, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил США в Европе по политическим вопросам Филип Рикер, Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд, вице-премьер-министр по вопросам имплементации стратегического партнерства Румынии, которая в настоящее время председательствует в ЕС, Анна Бирчал.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер примут участие в международном форуме по Крыму, который пройдет 26-27 февраля в Художественном арсенале в Киеве.