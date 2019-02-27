Порошенко вніс у Раду ратифікацію конвенції з оподаткування

Документ був зареєстрований у Раді 27 лютого

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Документ был внесен в парламент 27 февраля.

Последний этап прохождения документа - направлен на рассмотрение комитета.

Проект закона подготовлен для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы Многосторонняя конвенция вступила в силу.

Указано, что необходимость заключения и ратификации Многостороннего конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из- под налогообложения (BEPS). Так, обязательными к исполнению Украиной являются четыре шага из пятнадцати предложенных.

"Ратификация Многосторонней конвенции позволит Украине выполнить шаги 6 и 14 минимального стандарта Плана действий BEPS, которые являются обязательными к исполнению для Украины, а также одновременно внести необходимые изменения во все действующие международные договора Украины об избежании двойного налогообложения", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в Великобритании 23 июля на тот момент исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument).

Отметим, в Минфине объяснили, что из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль, из-за чего Украина теряет поступления в бюджет.

Для избежания этого 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как писало РБК-Украина, Национальный банк Украины приветствовал подписание Украиной конвенции MLI - Многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.