Вибори-2019: що вказали в деклараціях кандидати в президенти

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Кандидати у президенти подали декларації за 2017 рік

Усі кандидати в президенти на виборах-2019 мали подати разом із пакетом документів до Центрвиборчкому е-декларацію. Що вказали у деклараціях кандидати - у матеріалі РБК-Україна.

Наразі кандидати у президенти подали декларації за 2017 рік, оскільки декларації за 2018 року чиновники зобов'язані скласти та подати тільки до 1 квітня.

Ігор Шевченко

Шевченко вказав у декларації три квартири у Києві, 12 офісів, підвальне приміщення, 20 гаражів, машиномісце та земельну ділянку. Крім того, Шевченко задекларував телевізор, проектор, ювелірні та антикварні вироби, два автомобілі (Toyota та Mersedes-Benz) загальною вартістю майже 900 тис. гривень і знаки для товарів і послуг.

Дохід Шевченка за надання майна в оренду у 2017 році склав майже 4,7 млн гривень. Шевченко задекларував 1,7 млн гривень, майже 1,8 млн доларів, 850 тис. євро готівкою та понад 300 тис. гривень і 491 доларів на банківських рахунках.

Сергій Каплін

Каплін вказав в декларації житлові будинки у Полтаві та Києві, автомобіль KIA за 120 тис. гривень та право на зображення знака "Рух простих людей", 244 тис. гривень зарплати, 191 тис. гривень у вигляді компенсації вартості оренди житла та 38 тис. гривень у вигляді компенсації вартості проїзду територією України.

Валентин Наливайченко

Наливайченко вказав у декларації дві квартири у Києві, машиномісце, 4 земельні ділянки, дачний будинок, свідоцтва на знак для товарів і послуг. Крім того, Наливайченко задекларував 39 тис. гривень зарплати дружини. Свої доходи за 2017 рік Наливайченко в декларації не вказав.

Віталій Скоцик

Скоцик задекларував два житлових будинки у Київській області, квартиру у Києві, 5 земельних ділянок у Київській області, два автомобілі (Infiniti та Vollswagen) загальною вартыстю майже 3,2 млн гривень, авторські права на дві книги та свідоцтво на знак для товарів і послуг.

Крім того, Скоцик задекларував 190 тис. гривень зарплати та понад 2 млн гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Дружина Скоцика за рік отримала понад 89 тис. гривень зарплати та 325 тис. гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Андрій Садовий

Садовий вказав у декларації три земельні ділянки та два житлових будинки у Львові, два автомобілі (Merсedes-Benz та "Шкода") загальною вартістю понад 1,6 млн гривень, акції радіокомпанії "Люкс" вартістю понад 170 тис. гривень.

Відповідно до декларації, дружина Садового є власницею Zaxid.net, радіокомпанії "Люкс", Visma radio-TV, Contact inform, Radio "Continent", Royal Court, телерадіокомпаній "Радіо великих доріг" та "Белком". Крім того, Садовий вказав у декларації свою громадську організацію "Інститут просвіти". Задекларував Садовий і права на знак "Самопоміч".

За рік Садовий задекларував майже 492 тис. гривень зарплати. Дружина мера Львова за рік отримали майже 2,4 млн гривень зарплати, майже 16 тис. гривень допомоги при народженні дитини та 678 тис. гривень кредиту.

На банківських рахунках Садовий зберігає майже 4 тис. гривень, а його дружина має майже 3 тис. гривень у банку та 10 тис. доларів та 15 тис. гривень готівкою.

Євген Мураєв

Мураєв задекларував квартиру у Харкові, готельний номер у Києві та нежитлову будівлю у Харкові, ювелірні вироби, зброю та техніку, автомобіль Lexus вартістю 960 тис. гривень, корпоративні права на ТОВ "Новини 24 години" вартістю майже 16 млн гривень.

Мураєв також вказав у декларації 200 тис. гривень зарплати, 420 тис. гривень доходу від надання майна в оренду, 191 тис. гривень компенсації для оренди житла, майже 253 тис. гривень відшкодувань витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

На банківських рахунках Мураєв зберігає майже 4 тис. гривень та 281 євро, а готівкою понад 10 млн гривень, 2 млн доларів та 1 млн євро. Крім того, у 2017 році Мураєв позичив третім особам 523 тис. гривень.

Анатолій Гриценко

Гриценко вказав у декларації дві земельні ділянки та дачний будинок у Київській області, 4 квартири у Києві, два автомобілі (Volvo та Toyota) загальною вартістю майже 1,2 млн гривень та водний засіб вартістю 47 тис. гривень.

Відповідно до декларації Гриценка, його дружина Юлія Мостова є власницею ТОВ "Видавничий дім "ОРМОС", ТОВ "Комьюніті 8", ТОВ "Анкаріс", ТОВ "ЗН груп", громадської організації "Хартія-4", а сам Гриценко - власник громадської організації "Громадянська позиція". Гриценко також задекларував права на знак для товарів і послуг "Громадянська позиція".

Гриценко задекларував майже 140 тис. гривень пенсії, майже 15 тис. гривень зарплати і майже 180 тис. гривень процентів від внеску в банку. Зарплата дружини склала майже 375 тис. гривень. На рахунках у банках Гриценко зберігає понад 130 тис. доларів, а готівкою - 36 тис. доларів та 120 тис. гривень.

Віталій Купрій

Купрій задекларував квартири у Грузії, у Києві, в анексованому Криму та в Дніпропетровській області, а також магазин непродовольчих товарів з офісним приміщенням у Дніпропетровській області, три автомобілі, мотоцикл, водний засіб та причеп.

За рік Купрій отримав майже 250 тис. гривень зарплати, 3 млн гривень доходу від відчуження нерухомого майна та майже 253 тис. гривень коштів на виконання депутатських повноважень. Його дружина отримала понад 997 тис. гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Відповідно до декларації, Купрій зберігає готівкою 3 млн гривень, а його дружина - 15 тис. доларів.

Геннадій Балашов

Балашов вказав у декларації земельні ділянки у Києві, житлові будинки у Київській області, 13 квартир, гаражі та офіси у Києві, біткоїни, три автомобілі (два Mercedes-Benz та Lexus) загальною вартістю понад 1,4 млн гривень, корпоративні права на ТОВ "Лісники Сіті", ПП "Агентство нерухомості Липки", Oceanside Cottages LLC, A1A Oceanshore LLC.

Крім того, Балашов вказав у декларації майже 1,2 млн гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, а також 495 тис. доларів, 330 тис. євро та 2,4 млн гривень готівки, яка належить йому та дружині.

Ольга Богомолець

Богомолець вказала в декларації земельні ділянки у Київській, Миколаївській, Львівській, Житомирській областях, житлові будинки у Київській, Миколаївській, Львівській областях, 7 квартир у Києві, низку нежитлових приміщень у Києві, гараж, машиномісця, Історико-культурний комплекс у Житомирській області, колекцію ікон, твори мистецтва, антикварні вироби, три автомобілі (Mercedes-Benz, Fiat та Kia) загальною вартістю понад 1,6 млн гривень, корпоративні права на низку приватних підприємств та громадських організації, зокрема, "Інститут дерматокосметології доктора Богомолець", "Інститут теледерматології доктора Богомолець", "Реал Приват", Громадський інформаційний простір, Корпус рятівників та парамедиків, права на винаходи, торгові марки, авторські права на музику та тексти до пісень.

Богомолець за рік отримала понад 300 тис. гривень зарплати, майже 3,4 млн гривень доходу від надання майна в оренду, майже 40 тис. гривень процентів від внесків в банку, 165 тис. гривень компенсації комуналньих платежів, 240 тис. гривень аліментів на утримання дитини.

На банківських рахунках Богомолець зберігає 3 тис. доларів, 63 тис. гривень, 2,3 тис. євро, а готівкою - 290 тис. євро та 430 тис. доларів.

Олександр Шевченко

Шевченко вказав у декларації житлові будинки, офіси, земельні ділянки в Івано-Франківській області, квартири в Івано-Франківську, офіс у Києві, квартиру у Київській області, недобудований будинок в Івано-Франківській області, годинники, автомобіль Toyota, корпоративні права на ТзОВ"Галичина-Цукор", ТОВ"Горизонт".

Шевченко за рік отримав 251 тис. гривень зарплати, майже 900 тис. гривень позики, готівкою Шевченко зберігає 155 тис. доларів, а на банківських рахунках - 127 тис. гривень. Крім того, Шевченко позичив третім особам майже 1,6 млн гривень.

Роман Насіров

Насіров вказав у декларації земельні ділянки у Київській, Чернігівській областях, квартири у Києві, житловий будинок у Київській області, дачний будинок у Київській області, годинники, тренажер, ювелірні вироби, одяг, антикварні вироби, твори мистецтва, 4 автомобілі (дві "Тойоти", "Лексус" та Land Rover) та мотоцикл, права інтелектуальної власності.

Свої доходи за рік Насіров не вказав. На брокерських рахунках він зберігає майже 300 тис. доларів, а готівкою - 55 тис. доларів, 1,2 млн гривень. У дружини Насірова понад 2,1 млн гривень готівки.

Юрій Бойко

Бойко задекларував земельні ділянки у Донецькій, Київській областях,житловий будинок у Київській області, квартиру та машиномісце в Росії, квартиру у Києві, квартири в Луганській області, недобудовані гараж та житлові будинки у Донецькій та Київській областях, твори мистецтва та ювелірні вироби, два автомобілі (ВАЗ та Mercedes-Benz), цінні папери, корпоративні права на ТОВ "Столична нерухомість", ТОВ "Фортекс", ТОВ "Шпон".

Бойко за рік отримав майже 249 тис. гривень зарплати, майже 253 тис. гривень для забезпечення депутатської діяльності, майже 27 тис. гривень пенсії. На банківських рахунках Бойко зберігає 14 тис. доларів, а його дружина - понад 10 млн гривень, майже 1 млн доларів, 3,3 млн рублів.

Олег Ляшко

Ляшко задекларував житловий будинок та земельні ділянки у Київській області, дачний будинок, земельну ділянку, офіс та квартиру у Києві, колекцію монет, вила, годинники, тренажери, меблі, ювелірні вироби, три автомобілі (дві Toyota та Mercedes-Benz), корпоративні права на ЗАТ "Редакція газети "Політика".

За рік Ляшко отримав майже 260 тис. гривень зарплати, майже 1,8 млн гривень процентів від внесків в банки, майже 1,9 млн гривень доходу від надання майна в оренду, майже 16 млн гривень доходу від відчуження нерухомого майна, 559 тис. гривень доходу від відчуження рухомого майна, майже 26 тис. гривень страхових виплат, 571 тис. гривень Ляшко виграв.

На банківських рахунках Ляшко зберігає 4,4 млн гривень, 713 тис. доларів, а готівкою понад 1,2 млн доларів, 70 тис. євро та майже 840 тис. гривень.

Аркадій Корнацький

Корнацький задекларував земельні ділянки у Київській, Миколаївській областях області, будівлю молочного цеху у Миколаївській області, будівлю кафе у Києві, житлові будинки у Миколаївській області, овочесховище, конюшню, нежитлові приміщення, квартиру у Києві, готель у Первомайську (Миколаївська область), автомобіль Mersedes-benz вартістю понад 1,1 млн гривень, корпоративні права на низку підприємств, зокрема "Стройфірма Корнацьких", "Юридична фірма Корнацьких", житлово-будівельний кооператив "Рідна хата", винаходи, права на знаки для товарів та послуг.

За рік Корнацький отримав 221 тис. гривень зарплати, майже 253 тис. гривень відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, 6,8 тис. гривень доходу від відчуження нерухомого майна, 2,8 тис. гривень процентів від внесків в банки.

На банківських рахунках Корнацький зберігає понад 36 тис. гривень, а готівкою 30 млн гривень, 775 тис. доларів та 155 тис. євро.

Олександр Вілкул

Вілкул вказав у декларації квартири у Дніпрі та Києві, твори мистецтва, антикварні вироби, годинники, ювелірні вироби, автомобіль Chevrolet, права на знак для товарів і послуг, майже 223 тис. гривень зарплати, майже 253 тис. гривень коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, понад 593 тис. гривень процентів від внеску в банк.

Вілкул зберігає на банківських рахунках понад 7,4 млн гривень, майже 4 млн доларів, а готівкою - 511 тис. доларів, 310 тис. євро та 300 тис. гривень.

Юлія Тимошенко

Тимошенко задекларувала житлові будинки та земельні ділянки у Київській області, квартиру у Києві колекцію годинників, ювелірні вироби, два автомобілі (Mercedes-Benz та ГАЗ) загальною вартістю понад 1,3 млн гривень. Чоловік Тимошенко є власником ТОВ Geofors та ТОВ Ledi U.

За рік Тимошенко отримала 225 тис. гривень зарплати, майже 253 тис. гривень коштів на виконання депутатських повноважень та майже 82 тис. гривень процентів від внеску у банк. Чоловік Тимошенко за рік отримав майже 245 тис. гривень іноземного доходу, майже 3,4 млн гривень від зайняття підприємницькою діяльністю.

На рахунках у банках Тимошенко зберігає 614 тис. гривень, а готівкою - 290 тис. гривень. Чоловік Тимошенко тримає на банківських рахунках 28 тис. доларів та понад 20 тис. гривень, а готівкою - 194 тис. євро, 360 тис. гривень, майже 358 тис. доларів.

Дмитро Добродомов

Добродомов задекларував квартиру у Києві та три - у Львові, автомобіль Skoda вартістю 155 тис. гривень, акції ПАТ "Львівметал", права на сценарій телепередачі "Громадський рух "Народний контроль".

Добродомов за рік отримав 227 тис. гривень зарплати, майже 253 тис. гривень коштів на виконання депутатських повноважень, 38 тис. гривень компенсації вартості проїзду, 191 тис. гривень компенсації вартості оренди житла, 18 тис. гривень добових в рамках навчального візиту до Стокгольму.

На банківських рахунках Добродомов зберігає 63 тис. гривень, 4,3 тис. євро, а готівкою - 170 тис. гривень, 20,6 тис. доларів та 8,7 тис. євро. Крім того, Добродомов вказав у декларації 10 тис. гривень коштів, позичених третім особам та 36 тис. гривень у виглядів активів у дорогоцінних (банківських) металах.

Олександр Мороз

Мороз задекларував квартиру у Києві, корпоративні права на ТОВ "Редакція газети "Селянська правда від Івана Бокого", майже 45 тис. гривень пенсії та 149 тис. гривень соцвиплат. Дружина Мороза за рік отримала 20,4 тис. гривень пенсії та 400 гривень соцвиплат. На банківських рахунках Мороз зберігає 24 тис. гривень.

Ілля Кива

Кива вказав в декларації гараж, земельну ділянку та жомову яму у Полтавській області, дві квартири у Києві, низку громадських організацій, ТОВ "Союзенергогаз", майже 144 тис. гривень зарплати та 1 млн гривень готівкою.

Руслан Кошулинський

Кошулинський вказав у декларації житловий будинок та земельну ділянку у Львові, недобудовані гараж, теплицю та альтанку, автомобіль Nissan вартістю 135,6 тис. гривень. За рік Кошулинський отримав 22,4 тис. гривень зарплати, а його дружина - майже 130 тис. гривень.

На банківських рахунках Кошулинський тримає понад 16 тис. гривень, а готівкою - 80 тис. гривень та 7,3 тис. доларів. Його дружина має 54 тис. гривень готівкою.

Олександр Данилюк

Данилюк вказав у декларації земельні ділянки, гараж, дві квартири та житловий будинок в анексованому Криму, корпоративні права на ТОВ Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності", ТОВ "Інформагенція "Гілдхол", Blenheim technologies LLC, ТОВ "Скейн-Україна", ТОВ "ДА+ груп", приватне підприємство "Атлант", ТОВ "Фірма Бекас ЛТД", ТОВ "Скейн ЛТД".

За рік Данилюк отримав понад 620 тис. гривень зарплати, його дружина отримала 1,7 млн гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Крім того, Данилюк зберігає готівкою 170 тис. фунтів стерлінгів, а його дружина - 92 тис. фунтів стерлінгів.

Сергій Тарута

Тарута вказав у декларації нежитловий будинок, гараж офіс та три квартири у Києві, дві квартири в анексованому Криму, житловий будинок у окупованому Донецьку, квартиру та житловий будинок у Маріуполі, земельну ділянку в Донецьку, земельну ділянку у Києві, житловий будинок у Києві, антикварні вироби, твори мистецтва, два автомобілі "Лексус" загальною вартістю майже 532 тис. гривень, мотоцикл Harley Davidson, цінні папери.

Крім того, Тарута задекларував корпоративні права на низку компаній, зокрема ТОВ "Азовінтекс", ТОВ "Арт Інвест Групп", ТОВ "Музей історичного культурного надбання "Платар", ПАТ "Телерадіокомпанія "Євростудія", компанії з обмеженою відповідальністю Dargamo Holdings Limited та "Ерроукрест Лімітед", ПАТ "Кальчицький Кар'єр", ПАТ "ЛОК "Айвазовське", ТОВ "ВЕЗ "Азов-схід", ТОВ "Фінансова компанія "Інвестиції-Кватрал-Нерухомість", ТОВ "Фірма "Азоліт", ТОВ "Альмінський камінь", ТОВ "Будівельно-Інвестиційна Компанія "Дніпро-холдинг", ПАТ "Дніпропетровський Трубний Завод", ПрАТ "Українська гірничо-металургійна компанія", ТОВ "Футбольний Клуб "Металург", Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o, ПАТ "Артемівський Комбікормовий завод", ПРАТ "Горлівський М'ясокомбінат", ТОВ "Українська гірничо-металургійна Компанія-Львів", ТОВ "Футбольний клуб "Сталь".

Також Тарута вказав у декларації понад 211 тис. гривень зарплати, 240 тис. гривень доходу від надання майна в оренду, майже 240 тис. гривень процентів від внеску в банк, майже 130 тис. гривень пенсії, 79,6 тис. гривень - повернення фінансової допомоги, майже 253 тис. гривень відшкодувань витрат пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Дружина Тарути отримала 36 тис. гривень пенсії.

Тарута зберігає на банківських рахунках понад 7 тис. гривень та майже 879 тис. доларів, а готівкою - майже 4,6 млн доларів, 560 тис. євро та 20 тис. фунтів стерлінгів. Дружина Тарути зберігає готівкою 450 тис. доларів. Крім того, Тарута позичив третім особам 3,5 млн гривень.

Володимир Зеленський

Зеленський вказав у декларації житловий будинок та земельну ділянку у Київській області, квартири у Києві, анексованому Криму, Великій Британії, паркувальні місця, годинники, три автомобілі (BMW X5, Land Rover та Mersedes-Benz), цінні папери, корпоративні права на ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", ТОВ "Зеларі фіш", Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc, San Tommaso S.R.L., Megiritano Ventures Ltd, низку патентів, права на знаки для товарів і послуг.

За рік Зеленський отримав майже 1,6 млн гривень зарплати, 5 тис. гривень роялті від "Квартал ТВ", 207 тис. гривень страхових виплат, понад 4,3 млн гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, 924 тис. гривень доходу від надання майна в оренду. На банківських рахунках Зеленський зберігає понад 400 тис. доларів, понад 1 млн гривень, а готівкою - 285 тис. доларів, 50 тис. євро та 220 тис. гривень. Дружина Зеленського зберігає на банківських рахунках понад 8 тис. доларів.

Інна Богословська

Богословска вказала в декларації дві квартири - у Києві та Харкові, ювелірні та антикварні вироби, одяг, твори мистецтва, комплект італійських люстр, автомобіль Toyota вартістю 690 тис. гривень. Богословська є власницею ТОВ "Юридична міжнародна служба" та ТОВ Курсстенмаш". Крім того, Богословска задекларувала права на книги, біткоїни на 152,4 тис. гривень.

За рік Богословська отримала 42 тис. гривень зарплати. Готівкою вона зберігає 180 тис. доларів, 90 тис. євро, 2,8 млн гривень, а на банківських рахунках 440 доларів, 471 євро.

Ігор Смешко

Смешко вказав у декларації понад 15 земельних ділянок у Київській, Львівській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях, житловий будинок у Київській області, дві квартири у Києві, квартиру у анексованому Криму, базу відпочинку в Рибаківці (Миколаївська область) та машиномісця, два недобудованих житлових будинки у Київській області, три легкових автомобіля (два автомобілі Lexus та Nissan). Смешко є власником ТОВ "Лагуна" та ТОВ "Бізнес консалтинг центр".

Відповідно до декларації, Смешко отримав за рік майже 250 тис. гривень пенсії, 12,5 тис. гривень зарплати та майже 95 тис. гривень процентів від внесків у банк. Його дружина за рік отримала майже 290 тис. гривень доходу від відчуження рухомого майна та майже 43 тис. гривень процентів від внесків у банк.

Готівкою Смешко зберігає 270 тис. доларів, а на банківських рахунках - 9,3 тис. гривень, майже 122 тис. доларів, майже 113 тис. євро. Його дружина зберігає на рахунках у банках 5,5 тис. гривень, 70,6 тис. доларів та 3,6 тис. євро.

Юрій Дерев'янко

Дерев'янко вказав у декларації 4 земельні ділянки та три будинки у Київській області, земельну ділянку та будинок у Львівській області, 5 квартир у Києві, два машиномісця, комплекс по виробництву сільськогосподарської продукції у Київській області, 5 офісів у Івано-Франківській області, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та одяг, 6 автомобілів.

Зарплата Дерев'янка за рік склала понад 240 тис. гривень, ще майже 253 тис. гривень він отримав на виконання депутатських повноважень. Його дружина за рік отримала понад 63 тис. гривень зарплати та 16,8 тис. гривень страхових виплат.

На банківських рахунках Дерев'янко зберігає майже 22 тис. гривень, 5,3 тис. доларів та 65 євро, а готівкою майже 180 тис. гривень, 1,3 млн євро, 2,8 млн доларів. У його дружини на банківських рахунках 11 тис. гривень, 1,8 тис. доларів та 811 євро, а готівкою майже 720 тис. доларів, майже 66 тис. євро, 76 тис. гривень.

Микола Габер

Габер задекларував 4 земельні ділянки в Одеській області, три квартири у Києві, дачний будинок та гараж у Києві та житловий будинок в Одеській області, автомобіль Mitsubishi lancer, корпоративні права на "Експрес-кур’єр корпорейншн", власником якого він є, та "Автодорожне підприємство "Тракт".

Зарплата Габера за рік склала 37 тис. гривень, його дружини - 40 тис. гривень. Крім того, Габер задекларував подарунок вартістю понад 2,6 млн гривень, а його дочка отримала подарунок вартістю 1,3 млн гривень.

Габер зберігає готівкою 76,6 тис. гривень та 134 тис. доларів, у дружини Габера готівкою 7 тис. доларів, у дочки - 50 тис. доларів. Крім того, у 2017 році Габер позичив третім особам 55 тис. доларів.