Порошенко задекларував понад 120 млн гривень доходу

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент задекларував ще 127 мільйонів гривень доходів

Президент України Петро Порошенко задекларував ще 127 мільйонів гривень доходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій посадових осіб.

Найбільшу суму доходу склали дивіденди ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" – 45 млн гривень. А також проценти від АТ "МІБ".

Як зазначалося, в деклараціях, поданих президентом в 2019 році, загальний дохід склав 595 млн гривень, а в декларації, яка була подана 26 грудня, сума доходів Порошенка складала 556,7 млн гривень.

РБК-Україна писало, що Порошенко за два місяці задекларував більше 1 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський змінив дані у своїй декларації за 2017 рік, внісши до неї кіпрську компанію Green Family, яка отримує з Російської Федерації гроші на зйомки кіно.

Додамо, Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом ймовірного недостовірного декларування першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко.