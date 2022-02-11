Порошенко: влада намагається блокувати мою діяльність

"Влада продовжує обмежувати мою політичну діяльність з точки зору роботи по країні і виїзду за кордон. Тепер вже очевидно, що це була також мета влади. Для того, щоб не давати мені дозволу, який - так влада вважає - я маю в неї питати для участі у міжнародних конференціях. У мене були зустрічі в Мюнхені, курс лекцій в Маямі, зустрічі у Вашингтоні - влада блокує саме цей вид діяльності", - констатує Порошенко.

За словами політика, в тероборону в умовах нападу Путіна, який стає з кожним днем все, на жаль, вірогідніший, мають йти всі громадяни, а професіонали мають йти у ЗСУ.

"Професіонали мають йти в дипломати, в ті структури, які проводять економічні реформи, які займаються боротьбою з корупцією, зберігаючи антикорупційну інфраструктуру, - наголошує Порошенко. - Три з половиною місяці тому влада повинна була профінансувати наші Збройні сили, поповнити резерви, підняти грошове забезпечення і доукомплектувати бригади, профінансувати місцеве самоврядування для територіальної оборони. Щоб підвищити ціну, яку заплатить Путін у випадку прийняття рішення про продовження агресії. Бо це і є найкоротший шлях до миру".

Порошенко підкреслив, що українці продемонстрували, що для них Україна понад усе.

"Ми сьогодні продемонстрували, що правда з нами, як ми і обіцяли, що Господь з нами, але ключовий висновок - без кожного з вас, хто приїхав сюди для того, щоб захистити демократію, захистити країну, європейський вектор розвитку, нічого б не відбулося, - наголошує лідер партії. - Ми точно вміємо, знаємо як і можемо перемагати. Сьогодні - не перемога, але точно не поразка. Це ще один крок вперед. І ми переможемо".