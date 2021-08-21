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Порошенко: візит Варфоломія сприятиме духовному відродженню України

Автор: РБК-Україна

П'ятий президент, лідер партії "Європейська cолідарність" Петро Порошенко взяв участь у богослужінні в церкві Святого Андрія Первозванного, яке очолив Вселенський патріарх Варфоломій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Душа радіє зустрічі із дорогим серцю гостем - Предстоятелем Матері-Церкві, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри", - заявив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також нагадав про допомогу Варфоломія в справі отримання Томосу про автокефалію.

"Патріарх Варфоломій дарував українському народові велике благо - Томос про автокефалію, а з ним і можливість молитися рідною мовою у незалежній Православній церкві України", - сказав п'ятий президент.

Він висловив упевненість у позитивному впливі присутності патріарха на святкування Дня Незалежності на духовне відродження України і єднання українських православних вірян.

"Переконаний, що візит Патріарха Варфоломія на святкування Дня незалежності сприятиме духовному відродженню України і єднанню українських православних вірян", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, у неділю о 09:00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія, яку очолить Варфоломій.

Патріарх Варфоломій прибув в Україну вчора на запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит до Дня незалежності України.

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