Порошенко: визит Варфоломея будет способствовать духовному возрождению Украины

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришел свет Христовой веры", - заявил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также напомнил о помощи Варфоломея в деле получения Томоса об автокефалии.

"Патриарх Варфоломей даровал украинскому народу большое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной церкви Украины", - сказал пятый президент.

Он выразил уверенность в позитивном влиянии присутствия патриарха на празднование Дня независимости на духовное возрождение Украины и единение украинских православных верующих.

"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Порошенко.