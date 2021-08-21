Порошенко: візит Варфоломія сприятиме духовному відродженню України

П'ятий президент, лідер партії "Європейська cолідарність" Петро Порошенко взяв участь у богослужінні в церкві Святого Андрія Первозванного, яке очолив Вселенський патріарх Варфоломій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Душа радіє зустрічі із дорогим серцю гостем - Предстоятелем Матері-Церкві, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри", - заявив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також нагадав про допомогу Варфоломія в справі отримання Томосу про автокефалію.

"Патріарх Варфоломій дарував українському народові велике благо - Томос про автокефалію, а з ним і можливість молитися рідною мовою у незалежній Православній церкві України", - сказав п'ятий президент.

Він висловив упевненість у позитивному впливі присутності патріарха на святкування Дня Незалежності на духовне відродження України і єднання українських православних вірян.

"Переконаний, що візит Патріарха Варфоломія на святкування Дня незалежності сприятиме духовному відродженню України і єднанню українських православних вірян", - зазначив Порошенко.