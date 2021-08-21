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Порошенко: визит Варфоломея будет способствовать духовному возрождению Украины

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Киев , Суббота 21 августа 2021 22:26
Порошенко: визит Варфоломея будет способствовать духовному возрождению Украины Фото: Порошенко принял участие в богослужении, которое возглавил Варфоломей (пресс-служба "ЕС")
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в богослужении в церкви Святого Андрея Первозванного, которое возглавил Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришел свет Христовой веры", - заявил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также напомнил о помощи Варфоломея в деле получения Томоса об автокефалии.

"Патриарх Варфоломей даровал украинскому народу большое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной церкви Украины", - сказал пятый президент.

Порошенко: визит Варфоломея будет способствовать духовному возрождению УкраиныПорошенко: визит Варфоломея будет способствовать духовному возрождению Украины

Он выразил уверенность в позитивном влиянии присутствия патриарха на празднование Дня независимости на духовное возрождение Украины и единение украинских православных верующих.

"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Порошенко.

Напомним, в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет Божественная литургия, которую возглавит Варфоломей.

Патриарх Варфоломей прибыл в Украину вчера по приглашению президента Владимира Зеленского осуществить визит ко Дню Независимости Украины.

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