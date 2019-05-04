Порошенко звільнив голову Нацради з телерадіомовлення

Президент України Петро Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №186/2019.

Так, президент видав указ, згідно з яким звільнив Артеменка з посади голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.

Додамо, раніше Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко, про що заявив на дебатах на НСК "Олімпійський". За словами Порошенка, Семочко був звільнений 12 квітня. Пізніше на сайті глави держави з'явився відповідний указ.