Порошенко звільнив начальника СБУ в Сумській області

Владислава Косинського було призначено на цю посаду в 2017 році

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Владислава Косинского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.

Косинский был назначен на этот пост в 2017 году.

"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в указе президента.

Напомним, вчера Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря СНБО Украины. Ранее кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры в пользу действующего президента Петра Порошенко.

До этого Порошенко уволил Олега Гладковского с должности замсекретаря СНБО после публикации расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере.

Также сообщалось, что Порошенко инициирует увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Основанием для увольнения в президента называют вопросы, которые возникли к председателю ОГА в антикоррупционных органов.