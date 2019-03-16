Порошенко звільнив голову Полтавської ОДА

Валерія Головка звільнили указом президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Совете регионального развития в Полтавской области.

Порошенко отметил, что в отношении Головко возникли серьезные претензии у детективов НАБУ.

"Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокой государственной должности…Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследование имели общественное доверие. Правительство сделало соответствующее представление, и я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко", - отметил Порошенко.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Порошенко инициирует увольнение Головко. Основанием стали вопросы, которые возникли к главе Полтавской ОГА у антикоррупционных органов.

В конце февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски у чиновников Полтавской ОГА. Следственные действия проходили на основании решения суда в рамках расследования дела по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

После этого в НАБУ заявили, что Головко требовал от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.