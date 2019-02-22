НАБУ назвало причину обшуків у Полтавській ОДА

Фото: обшуки в Полтавській ОДА (poltava.to)

Обшуки проводять у справі про вимагання великого хабара

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у чиновників Полтавської ОДА у справі про вимагання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

Повідомляється, що сьогодні детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи та проживання низки посадових осіб Полтавської ОДА. Також в НАБУ уточнили, що слідчі дії проходять на підставі рішення суду в рамках розслідування справи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ проводить обшуки у керівників Полтавської ОДА. Як зазначають місцеві ЗМІ, слідчі дії проходять у справі про реконструкцію Полтавського аеропорту, а також утримання доріг в області. Зокрема, у НАБУ є питання щодо компанії "Алві Род", яка отримала кошти на утримання доріг, однак фактично робіт не виконувала. Передбачається, що її представники дали хабар владі Полтавської області за перемогу в тендері.

Минулого тижня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях НКРЕКП у справі про зловживання під час прийняття так званої формули "Роттердам +".