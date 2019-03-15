ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко планує у грудні 2019 року на саміті НАТО поставити питання про ПДЧ для України

Новини » Політика    15.03.2019 - 20:24
Порошенко планує у грудні 2019 року на саміті НАТО поставити питання про ПДЧ для України
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко привітав Північноатлантичний альянс із 70-річчям

Президент України Петро Порошенко привітав Північноатлантичний альянс із 70-річчям та пообіцяв на саміті НАТО у грудні 2019 року порушити питання про План дій щодо членства України. Про це йдеться у листі глави держави генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що опублікований прес-службою місії України при НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Шановний Єнсе, прийміть мої найщиріші вітання з ювілеєм! Будучи визнаним лідером стратегічного бачення, ви внесли значний вклад у розвиток міцних зв'язків між Україною та Альянсом", - зазначив Порошенко.

Президент запевнив, що напередодні 70-річчя НАТО пишається тим, що партнерство з Україною стало важливою сторінкою в історії альянсу.

За його словами, Україна високо цінує солідарність Північноатлантичного союзу з Україною і незмінну підтримку країни перед лицем агресії Росії.

"Як ми обговорювали на Мюнхенській конференції з безпеки, візит Північноатлантичної ради в Україну послужив би ще одним сильним сигналом про те, що НАТО твердо підтримує Україну - в політичному і практичному плані. Я також хотів би запевнити вас у тому, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові нашого спільного і безпечного майбутнього", - написав Порошенко.

Він підкреслив, що Україна повністю віддана проведенню реформ, зокрема, відповідно до курсу на інтеграцію в НАТО.

“З огляду на те, що Україна стоїть на самій передовій лінії захисту євроатлантичної спільноти, я вважаю, що союзники можуть використовувати лондонський саміт НАТО, який відбудеться в цьому році, як сприятливу можливість для початку предметної дискусії з оновлення нашого партнерства, в тому числі шляхом надання Україні ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО - ред.)”, - підкреслив президент.

Як повідомлялося, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що зустріч глав держав і урядів країн-союзниць Північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні в грудні 2019 року.

Порошенко відреагував на санкції проти РФ
Новини України НАТОПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся