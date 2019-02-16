Порошенко: України не буде, якщо вона перестане стріляти

Порошенко назвав агресію в Керченській протоці "абсолютно новою реальністю"

Если Украина перестанет применять на Донбассе оружие в ответ на российскую агрессию, ее не станет. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

В частности, он назвал российскую агрессию в Керченском проливе "совершенно новой реальностью".

"Мы должны научиться жить в этой новой реальности. Если не будет единства и солидарности, агрессор может пойти дальше. (Принято считать, - ред.) если РФ прекратит стрельбу - наступит мир. Но если Украина перестанет стрелять - не будет Украины", - заявил Порошенко.

Он также поблагодарил партнеров за поддержку реформ.

"Хочу поблагодарить иностранных партнеров за поддержку в течение 5 лет. Но мы хотим получить коллективный ответ о том, что делать с безопасностью", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что без Украины не может быть безопасности в Европе и во всем мире.

Отметим, сегодня также стало известно, что Канада предоставит Украине финансовую помощь для проведения честных выборов в марте 2019 года.