Порошенко: без України не може бути безпеки в Європі

Порошенко прокоментував роль України в глобальній безпеки

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Петр Порошенко заявил, что без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, в комментарии представителям СМИ в рамках участия в Мюнхенской конференции Порошенко подчеркнул, что без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе.

"Сегодня вы видели, что и в выступлении канцлера Германии, и на двусторонней встрече (с Ангелой Меркель, - ред.) Мы обсудили все вопросы нашего сотрудничества, начиная от поддержки реформ и заканчивая решительными усилиями для защиты позиций Украины", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Меркель обсудили введение "Азовского пакета" санкций против Российской Федерации. Кроме того, стороны обсудили пути противодействия российской агрессии.

Отметим, на встрече с Порошенко в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс назвал Украину надежным стратегическим партнером. Также сообщалось, что они обсудили координацию санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе.