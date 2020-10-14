Порошенко: Україна - країна героїв, яким ми зобов’язані незалежністю

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко почтил память защитников Украины, которые погибли в боях за государство

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях за державу.

Про це повідомляє прес-служба на сайті політсили.

Церемонія вшанування відбулася у меморіальному комплексі "Зала пам’яті" на території Міністерства оборони України, який був відкритий 14 жовтня 2018 року.

Меморіальний комплекс був створений за сприяння та ініціативи п’ятого Петра Порошенка. У меморіалі щоденно відбувається ритуал поіменного згадування воїнів Збройних сил, що загинули у день ритуалу, починаючи з 1992 року у боях за Україну або у миротворчих місіях. Після кожного прізвища лунає дзвін пам’яті.

"Я хочу скористатися цією можливістю, аби привітати всіх українців з величезним святом. Святом Дня захисника Вітчизни. Дуже важливо, що це свято збігається із днем Покрови Пресвятої Богородиці. Хтось бачить в цьому символізм тримання традицій української армії, українського війська з княжими дружинами, з вояками УПА, з вояками УНР, зі славетними історичними героями. Бо історія України – це є історія українських героїв. А для когось дуже важливі герої XXI століття, які віддали своє життя для того, аби зупинити російського агресора, для того, щоб врятувати Україну", - сказав Порошенко.