Порошенко: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко почтил память защитников Украины, которые погибли в боях за государство

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память защитников Украины, которые погибли в боях за государство.

Об этом сообщает пресс-служба на сайте политсилы.

Церемония чествования состоялась в мемориальном комплексе "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины, который был открыт 14 октября 2018 года.

Мемориальный комплекс был создан при содействии и инициативе пятого Петра Порошенко. В мемориале ежедневно происходит ритуал поименного упоминания воинов Вооруженных сил, погибли в день ритуала, начиная с 1992 года в боях за Украину или в миротворческих миссиях. После каждой фамилии раздается звон памяти.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех украинцев с огромным праздником. Праздником Дня защитника Отечества. Очень важно, что этот праздник совпадает с днем Покрова Пресвятой Богородицы. Кто-то видит в этом символизм содержания традиций украинской армии, украинского войска с княжескими дружинами, с УПА, с воинами УНР, со славными историческими героями. Потому что история Украины - это история украинских героев. А для кого-то очень важные герои XXI века, которые отдали свою жизнь для того, чтобы остановить российского агрессора, для того, чтобы спасти Украину", - сказал Порошенко.