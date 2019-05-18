Порошенко: Україна повинна посилити міжнародну підтримку в боротьбі за Крим

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко заявив, що Росія намагається перетворити Крим на мілітаризовану зону

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія намагається перетворити Кримський півострів на мілітаризовану зону, і Україна повинна зробити все для посилення міжнародної підтримки в боротьбі за звільнення своєї землі. Про це заявив Порошенко, виступаючи на заходах з нагоди вшанування 75-річчя депортації кримських татар у Києві, передає його прес-служба.

"Крим, наш український Крим, перетворений в мілітаристський плацдарм, при цьому не можна виключати і можливе розгортання ядерної зброї на півострові. Інфраструктура для цього вже розвинена", - заявив президент.

Він підкреслив, що "зусилля української влади мають бути спрямовані на збереження і примноження рівня світової підтримки України в її боротьбі проти російської агресії і незаконної анексії Криму". Крім того, за його словами, "зусилля повинні бути спрямовані на посилення світового міжнародного тиску на Росію для звільнення всіх заручників Кремля".

Президент також зазначив, що необхідно вимагати від РФ виконання рішення Міжнародного суду, в якому сказано, що РФ повинна утримуватися від збереження або введення обмежень на право кримських татар зберігати свої представницькі інститути, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

Нагадаємо, МЗС України закликало міжнародних партнерів вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року і визнати депортацію геноцидом.