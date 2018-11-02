Агресія РФ вплинула на рішення про автокефалію для України, - Вселенський патріархат

Фото: архієрей Константинопольської церкви Іов (Геча) (orthodoxie.com)

Російська агресія стала вирішальним фактором для рішення про автокефалію

Російська агресія стала тим фактором, який вплинув на рішення Константинополя активізувати зусилля з надання автокефалії для України. Про це в інтерв'ю ВВС-Україна заявив архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іов (Геча), передає РБК-Україна.

За його словами, вирішальним фактором в дискусії про автокефалію стала російська агресія і ситуація на Донбасі.

"Багато людей в Україні постраждали і страждають від війни в Донбасі. Багато людей через політичні питання, агресію, яку, за їх словами, вони відчувають в Україні з боку Росії та через політику РПЦ не знаходять собі місця в церкві Московського патріархату. Нам писали люди, які казали: "ми більше не можемо, наша совість не дозволяє нам відвідувати ці храми, коли ми бачимо, що відбувається в нашій державі", - зазначив Іов.

Нагадаємо, раніше він заявив, що канонічно Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату в Україні більше не існує. Крім того, Іов уточнив, всі ієрархи українських церков мають однаковий статус, тому мають рівні права на участь в об'єднавчому соборі.

Відзначимо, в РПЦ після рішення про автокефалію для української церкви Вселенського патріарха назвали розкольником.