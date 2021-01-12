У Порошенка вимагають збільшити в бюджеті видатки на субсидії

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає негайно збільшити видатки на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік, у зв’язку з невмотивованим підвищенням цін на газ.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті.

"Уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. У порівнянні з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі. Його урізали з 71-го млрд грн до 36 з половиною млрд грн", - йдеться в заяві "Євросолідарності".

Як зазначається в заяві, видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян.

"Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації - збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної ради. Дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, і ми важкою ціною "зіскочили" з російської газової голки", - говориться на сайті.

У "Європейській солідарності" не виключають, що теперішнє підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій "російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви".

"Недарма п’ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід вчить: це закінчується ще гірше, ніж дешевий сир у мишоловці - російськими танками на вулицях українських міст", - резюмують у Порошенка.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.