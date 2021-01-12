У Порошенко требуют увеличить в бюджете расходы на субсидии

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан от рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн", - говорится в заявлении "Евросолидарности".

Как отмечается в заявлении, расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан.

"Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на первом в этом году заседании Верховной рады. Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы", - говорится на сайте.

В "Европейской солидарности" не исключают, что нынешнее повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой "российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве".

"Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке - российскими танками на улицах украинских городов", - резюмируют у Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.