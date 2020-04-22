Єрмак запропонував екс-міністру фінансів Уманському посаду радника

Фото: Ігор Уманський (УНІАН)

Єрмак зацікавився схемами на митниці і в податковій

Колишній міністр фінансів України Ігор Уманський стане радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Єрмака.

Єрмак зазначив, що його обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, яку раніше озвучив Уманський.

"Тому я запропонував йому механізм, який допоможе знищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів", - зазначив він.

Єрмак додав, що для координації цієї роботи з'явиться міжвідомча робоча група, в яку мають увійти представники різних правоохоронних структур, а також аналітична група із залученням міжнародних експертів.

"Вони мають уважно дослідити всі процеси на митниці і податковій та знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них істотну аналітику та пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна підтвердив, що Уманський на посаді міністра подавав документи на звільнення голів Податкової і Митниці.