Порошенко вимагає зупинити відставку Смолія і забезпечити незалежність НБУ

Звільнення голови НБУ Якова Смолія несе надзвичайні ризики для фінансової стабільності України та співпраці з міжнародними партнерами. Про це заявив у Верховній раді лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко. Він наголосив, що тиск на голову НБУ відбувається в інтересах Ігоря Коломойського. "Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу МВФ, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це називається одним словом - обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом МВФ, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів там стоїть підпис Зеленського", - наголосив Порошенко.

Він також закликав Володимира Зеленського переглянути рішення про відставку очільника НБУ.

"Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду, бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками", - додав Порошенко.

На його думку, міжбанківський валютний ринок вже відреагував на тривожні новини з НБУ зниженням курсу національної валюти. Крім того, це негативно вплинуло на позиції України на міжнародних ринках запозичень.

"Перші результати ми вже маємо, бо 1 мільярд 750 мільйонів доларів розміщених вчора в єврооблігації України, скасовані, бо інвестори не вірять. І не бажають далі гратися в подібні ігри з "крапленими картами", - зауважує Порошенко.

Порошенко переконаний, разом зі Смолієм з країни підуть й іноземні інвестори, і більше не повернуться.

"Бо тотальне піке національної економіки, яка викликана тим, що ви "смикнули стоп-кран" під час коронавірусу безглуздим карантином, буде мати руйнівні наслідки", - зазначив він.

Порошенко також звернувся до депутатів з вимогою не підтримувати відставку Голови НБУ.

"Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами групи Коломойського, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами: зараз народ та історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете буде залежати ваша подальша доля і доля країни. Прохання - не допустити чергового удару по репутації країни, не допустити руйнації України", - сказав він.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на міжбанку 2 липня 2020 року зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар.