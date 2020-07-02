Курс долара відреагував на заяву Смолія про відставку бурхливим зростанням

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 40 копійок, євро - на 50 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 липня довідковий курс на рівні 27,16 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 липня (26,75 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 26,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус