Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ

Партія "Європейська солідарність" підтримала поправки до закону про НАБУ. Також політсила закликає припинити блокаду конкурсу в САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "ЄС" Петра Порошенка у Facebook .

"Ми вважаємо, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту, яку ми свого часу гарантували НАБУ. Ефективність саме такого принципу формування конкурсних комісій наша команда довела на бездоганному прикладі формування Вищого антикорупційного суду", - нагадав Порошенко.

Також політсила наполягає на ухваленні законопроекту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду.

"Рівно як і негайно віддати команду монобільшості дати хід законопроекту про ліквідацію одіозного ОАСК - Окружного адміністративного суду Києва, за що "Європейська солідарність" так само готова проголосувати", - наголосив Порошенко.