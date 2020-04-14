Порошенко під судом: ми не дозволимо владі затиснути опозицію

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко наголошує, що активістів і учасників Майдану залякати неможливо

Кримінальні переслідування Тетяни Чорновол та інших активістів, учасників Революції Гідності під прикриттям епідемії коронавірусу не стали сюрпризом, адже влада не приховувала свого справжнього ставлення до Майдану та його цінностей. Про це під стінами Печерського суду, де обирають запобіжний захід Тетяні Чорновол, заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що нинішній владі та "ляльководам" від Віктора Януковича не вдасться залякати учасників Майдану.

"У нас не було жодних ілюзій щодо позиції й поведінки чинної влади, її ставлення до подій Революції Гідності. Бо коли весь український народ, мільйони людей вийшли на Майдани, - вони тоді жартували, звертаючись до президента Януковича: "а якщо озброїти Беркут ебонітовими паличками, а протестуючих одягнути у шерстяний одяг, чи можна так виробляти електрику", - сказав Порошенко.

Порошенко наголошує, що усі "добре пам’ятаємо і ‪30 листопада,‬ і ‪1 грудня‬ - з проломленими головами активістів і журналістів на Банковій, і ‪11 грудня‬ - перший нічний штурм Майдану, і перші жертви - Нігояна, Жизневського, в тому числі на Грушевського".

"Я дуже добре пам’ятаю ранок 18 лютого, коли пострілами Беркуту бійці 14-ої сотні падали пораненими й опів на дев’яту, і опів на десяту, і ми їх евакуювали з Маріїнського парку. Я дуже добре пам’ятаю, що нас тоді всі хотіли залякати. І ми чітко продемонстрували: ми нікого не боялися, не боїмося і не будемо боятися. Справи Софії Федини, Марусі Звіробій, Тетяни Чорновол ідуть абсолютно в цьому ракурсі. Вони хочуть нас залякати. Це божевілля. В умовах, коли країна занурилася в політично-економічно-безпеково-соціальну кризу, все, що ми робимо - намагаємось об’єднати Україну. Для того, щоб дати відсіч, для того, щоб захистити державу, народ, захистити людей від цих викликів", - додав Порошенко.

Своєю чергою, Порошенко наголошує, що активістів і учасників Майдану залякати неможливо.

"Ми точно будемо боротися і продовжуватимемо боротьбу Революції гідності. Ми точно будемо робити все, щоб захистити Україну, і вони нас не залякають. Сьогодні ми нікого не закликали сюди приходити, бо як там казали про соціальну дистанцію? Ми сьогодні в масках, ми дотримуємося дистанції, але ми не дамо владі скористатися коронавірусом для того, щоб потайки спробувати затиснути опозицію", - наголосив лідер "Європейської солідарності".

Нагадаємо,14 квітня Чорновіл прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань.

Раніше співробітники ДБР прийшли з обшуками в дім до екс-нардепу Чорновіл. За словами колишнього парламентарія, обшуки проходили по справі про підпал офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Державного бюро "жагою помсти".