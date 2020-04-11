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У ДБР розповіли обставини підпалу, в якому підозрюють Чорновол

Новини » Політика     11.04.2020 - 17:43
У ДБР розповіли обставини підпалу, в якому підозрюють Чорновол
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок підпалу загинула людина

У Державному бюро розслідувань розповіли обставини підпалу офісу "Партії регіонів" у Києві у 2014 році, в причетності до якого підозрюють колишню народну депутатку Тетяну Чорновол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За даними слідства, підпал офісу "Партії регіонів" на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 та 12 годинами дня 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої також підозрюють Чорновол, настала раніше 13 години.

"Наведені факти свідчать про те, що станом на момент підпалу офісу "Партії регіонів" з боку Чорновол 18 лютого 2014 у проміжок часу з 11 до 12 годин жодних вбивств на вул. Інститутській та Кріпосному провулку в м. Києві зафіксовано не було. Тому підозрювана Чорновол фізично не могла відволікати нікого від вчинення вбивств, зокрема способом підпалу офісу, унаслідок якого загинула людина", - додали в ДБР.

Нагадаємо, вчора ДБР прийшло з обшуками до будинку екс-нардепки Чорновол. Чорновол заявляла, що обшуки проходяться по справі щодо підпалу офісу "Партії регіонів" у Києві в лютому 2014 року. Колишня депутатка стверджувала, що підпал партійного офісу стався після розстрілу протестувальників.

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Новини України Партія регіонівТетяна ЧорноволпідпалДБР
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