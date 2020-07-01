Порошенко у суді: Венедіктова боїться, зніміть з неї цей тягар

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко закликав повернути цей "треш" назад у прокуратуру

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова боїться за свою подальшу долю через президента Володимира Зеленського. Про це він заявив під час виступу у Печерському суді, який обирав йому запобіжний захід.

"В глибині душі і пані Венедіктова погоджується з Рябошапкою, але будучи залежною від президента Зеленського, вона боїться за свою подальшу долю. Зніміть з неї цей тягар, відведіть її. Шануйте і поважайте жінку... Я хочу звернутися до пана Зеленського і пані Венедіктової і хочу повторити тезу: "Ми вас не боїмося. Замахнулися - бийте. Не відкладайте, не бійтеся. Треба запроторити за ґрати - запроторюйте", - сказав Порошенко.

Крім того, захист Порошенка оголосив відвід прокурорам та особисто Венедіктовій.

На думку екс-президента, Венедіктова погоджується з тезою колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки, що підозра йому - "юридичний треш".

Своєю чергою, Порошенко закликав повернути цей "треш" назад у прокуратуру.

Він також наголосив, що 10 липня закінчується термін на розслідування справи: "З 28 травня 2019 року, отримуючи кошти з кишень платників податків, рік оця величезна група займається тим, що курам на сміх".

Водночас, за словами нардепа Олексія Гончаренка, головуючий суддя Сергій Вовк відмовив стороні захисту у відводі групи прокурорів.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна