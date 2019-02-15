Порошенко і Столтенберг проведуть зустріч у рамках Мюнхенської конференції

Також Столтенберг проведе зустріч з Ангелою Меркель, Майком Пенссом, Ашрафом Гані та Сергієм Лавровим

Президент Украина Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут встречу в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В пресс-релизе отмечается, что Столтенберг встретится с несколькими лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, вице-президентом США Майком Пенсом, президентом Украины Петром Порошенко, президентом Афганистана Ашрафом Гани и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Напомним, Петр Порошенко 15-16 февраля осуществит рабочий визит в Германию для участия в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Добавим, что на конференции высокий представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась сегодня с государственным секретарем США Майклом Помпео. Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине, а также сотрудничество между ЕС и США на Западных Балканах.