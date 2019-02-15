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Могеріні і Помпео обговорили ситуацію в Україні

Новини » Політика    15.02.2019 - 13:52
Могеріні і Помпео обговорили ситуацію в Україні
Фото: Федеріка Могеріні і Майк Помпео (twitter)

У ході зустрічі сторони підкреслили важливість співробітництва між ЄС і США

Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні зустрілася сьогодні з державним секретарем США Майклом Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ЄС.

Як повідомляється, в ході зустрічі сторони підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва між Європейським союзом і США з широкого кола питань зовнішньої політики.

Зокрема, сторони обговорили ситуацію у Венесуелі і в Сирії, підтримку миру в Афганістані та денуклеаризацію Корейського півострова напередодні майбутнього саміту США-КНДР.

"Помпео і Могерини обговорили ситуацію в Україні, а також співробітництво між ЄС і США на Західних Балканах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого 2019 року, у Німеччині відкрилася щорічна Мюнхенська конференція з безпеки.

РБК-Україна писало, що в конференції візьмуть участь представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, генсек НАТО Йенс Столтенбер, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і тимчасовий глава Світового банку Крісталіна Георгієва.

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