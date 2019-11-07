ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко у Станиці Луганській: розведення відбулося лише з українського боку

Новини » Політика     07.11.2019 - 11:23
Порошенко у Станиці Луганській: розведення відбулося лише з українського боку
Фото: Порошенко відвідав Станицю Луганську (прес-служба)

Порошенко поспілкувався з військовими і місцевими мешканцями

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко відвідав Станицю Луганську, та пересвідчився, що розведення відбулося лише з українського боку. Про це він написав на своєму Facebook.

"З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях. Моя стійка позиція – ми маємо захищати людей з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра української землі", - написав Порошенко.

"Ніхто так, як моя команда не хоче миру, але справжній мир настане тоді, коли російські війська заберуться з нашої землі, і Україна відновить контроль над кордоном", - додав він.

Петро Порошенко в Станиці Луганській поспілкувався з військовими і місцевими мешканцями

З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях. Моя стійка позиція – ми маємо захищати людей з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра української землі. Ніхто так, як моя команда не хоче миру, але справжній мир настане тоді, коли російські війська заберуться з нашої землі, і Україна відновить контроль над кордоном.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 6 листопада 2019 р.

Порошенко поїхав на Донбас Фракція Порошенка заявила про переслідування нардепа Федини
Новини України Порошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся