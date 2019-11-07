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Порошенко в Станице Луганской: разведение произошло только с украинской стороны

Новости » Политика     07.11.2019 - 11:23
Порошенко в Станице Луганской: разведение произошло только с украинской стороны
Фото: Порошенко посетил Станицу Луганскую (пресс-служба)

Порошенко пообщался с военными и местными жителями

Лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко посетил Станицу Луганскую, и убедился, что разведение произошло только с украинской стороны. Об этом он написал в своем Facebook.

"С моста в Станице Луганской видны позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял – на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях. Моя стойкая позиция – мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли", - написал Порошенко.

"Никто так, как моя команда не хочет мира, но подлинный мир наступит тогда, когда российские войска уберутся с нашей земли, и Украина возобновит контроль над границей", - добавил он.

Петр Порошенко в Станице Луганской пообщался с военными и местными жителями

С моста в Станице Луганской видны позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял – на самом деле на той стороне боевики только переодевшиеся в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях. Моя стойкая позиция – мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли. Никто так, как моя команда не хочет мира, но подлинный мир наступит тогда, когда российские войска уберутся с нашей земли, и Украина возобновит контроль над границей.

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 6 ноября 2019 г.

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