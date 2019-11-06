Порошенко поїхав на Донбас

Фото: Ірина Геращенко та Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко зустрічається з вихованцями Військового ліцею

П'ятий президент Петро Порошенко розпочав робочу поїздку на Схід із зустрічі з вихованцями Військового ліцею у Кремінній. Про це він написав на своєму Facebook.

"Цей навчальний заклад має непросту історію. У серпні 2014 року його територія була захоплена терористами, а навчально-матеріальна база вщент розграбована. Але війні не вдалося знищити ліцей, і вже у листопаді він був переміщений на підконтрольну Україні територію – до міста Кремінна Луганської області. 1 вересня 2015 тут розпочався новий навчальний рік. Тоді ж, у жовтні 2015, я зустрівся із 56 вихованцями Військового ліцею, які відкрили нову сторінку його історії", - написав Порошенко.

Військовий ліцей у Кремінній – дійсно історичний навчальний заклад. Саме тут, на цьому плацу вперше в історії ЗСУ... Опубліковано Петром Порошенком Середа, 6 листопада 2019 р.

Разом з Іриною Геращенко і Михайлом Забродським він відвідує сьогодні Кремінне, Рубіжне, Станицю.

"Соррі, що без броніків. Це перша поїздка Порошенка на Донбас в іншому, вже не президентському статусі. І в нього тепер є більше часу на звичайне спілкування, коли більше правди, й менше показухи. З радістю зустрілися з кадетами військового ліцею в Кремінній. Цей ліцей було евакуювано з окупованого Луганська, його приміщення одне першим було захоплено бойовиками. В 2015 тут навчалося 50 хлопців, сьогодні вже 235, будівля розростається, модернізується, ремонтується, враження дуже позитивні. Колись (в 2015) саме тут, на цьому плацу, Порошенко дав наказ міністру оборони розробити закон про зміни в військовому уставі щодо нової форми вітання "Слава Україні!", - написала Геращенко.

В Рубіжному Порошенко разом з депутатами з "Європейської солідарності" поспілкувалися з переселенцями і оглянули будинок для переміщених українців, будівництво якого було призупинено в червні.

"Готуємо депутатські запити і наполягаємо , що програма будівництва житла переселенцям має бути продовжена і розширена. А ці будинки мають отримати господарів, й бажано - до кінця цього року", - додає депутат.