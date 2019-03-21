ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США відкинули звинувачення Луценка про передачу "списку недоторканних осіб"

Новини » Політика    21.03.2019 - 22:46
У США відкинули звинувачення Луценка про передачу "списку недоторканних осіб"
Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

У США заявляють, що звинувачення не відповідають дійсності

Держдепартамент США спростував заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посол США в Києві Марі Йованович передала йому так званий список недоторканних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У США заявили, що твердження Луценка про передачу "списку людей, яких не повинні переслідувати" не відповідають дійсності.

" Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності та спрямовані на те, щоб підірвати репутацію посла Йованович", - заявив прес-секретар Держдепартаменту.

Луценко не сказав, коли передбачувана зустріч з Йовановічем відбулася.

"Такі атаки подвоюють нашу рішучість допомогти Україні перемогти у боротьбі з корупцією", - додав представник.

Крім того, екс-заступник міністра оборони США Майкл Карпентер у своєму Twitter закликав Луценка піти у відставку в разі непред'явлення доказів.

"Якщо він не може пред'явити докази своїх претензій, він повинен негайно подати у відставку", - написав Карпентер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Посольство США в Україні заперечує передачу генпрокурору Юрію Луценку так званого "списку недоторканних" для правосуддя.

Раніше Йованович заявила про необхідність звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Вона також дорікнула його в консультуванні підозрюваних в тому, як уникнути відповідальності за корупцію.

До цього Йованович назвала рішення Конституційного суду України щодо скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення серйозним кроком назад у антикорупційної реформи.

Трамп: США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами У посольстві США зробили заяву щодо націоналізації ПриватБанку
Новини України Юрій ЛуценкоСполучені Штати Америкисписок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся