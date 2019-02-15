Порошенко і Столтенберг обговорили шляхи посилення співпраці України з НАТО

Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Президент Петр Порошенко проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Порошенко поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение агрессивных действий РФ.

Глава государства высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. В ходе переговоров был отмечен значительный прогресс, достигнутый украинской стороной на этом пути.

Президент Украины подчеркнул неизменность курса евроатлантической интеграции Украины. Генеральный секретарь положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.

Кроме того, отдельно были обсуждены пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС. В частности, была отмечена важность визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку НАТО Украине в противодействии агрессии России.

Столтенберг проинформировал о результатах встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в которой он, в частности призвал Россию освободить украинских моряков.

Напомним, Петр Порошенко 15-16 февраля находится с рабочим визитом в Германии для участия в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.