У Порошенка сумніваються в початку виплати субсидій до виборів

В оточенні Порошенка заявляють про юридичних проблеми в питанні виплати субсидій

В команде действующего президента Петра Порошенко сомневаются в старте выплаты субсидий до выборов 31 марта 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

Отметим, вспомогательную роль для предвыборной кампании Порошенко может сыграть монетизация жилищных субсидий в денежной форме, которую украинцы начнут получать с марта - буквально накануне выборов. В Минсоцполитике заявляли, что это делается для мотивации людей к энергоэффективности. Однако оппоненты Порошенко называют это популистическим решением под выборы.

Впрочем, как утверждает один из источников РБК-Украина в президентском окружении, этот шаг вряд ли увенчается успехом.

"Пока неизвестно, успеем ли начать выплату субсидий, поскольку там очень много юридических проблем", - заявил собеседник, не став вдаваться в подробности.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией. Он также отметил, что субсидии уже назначены и что 75% получателей это пенсионеры.

Отметим, в Украине насчитывается более 4 млн семей, которые получают субсидии.