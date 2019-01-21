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У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів в Україні

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 10:52
У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів в Україні
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

На сьогодні в Україні понад 4 млн сімей субсидіантів

На сьогоднішній день в Україні налічується понад 4 млн сімей, які отримують субсидії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Зокрема, Рева зазначив, що зазвичай кількість людей, які в опалювальний сезон отримували субсидію, визначають в кінці квітня.

"Минулого року це було 6,9 млн сімей, на сьогоднішній день їх понад 4 млн. Але процес призначення субсидій триває. Якщо порівнювати цифри грудня 2018 року до грудня 2017 року, вони відрізняються приблизно на один мільйон людей", - підкреслив він.

Він також пояснив, що цифри відрізняються в зв'язку з тим, що не всі звернулися за субсидіями на новий опалювальний сезон.

"Наприклад, у нас було 923 тисячі домогосподарств, які показували "нульові" доходи. І раніше їм питання не задавали. Але зараз, коли ми попросили пояснити, за рахунок чого вони живуть, не всі вирішили, що їм потрібні субсидії", - додав Рева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України цього тижня може затвердити виплату субсидій готівкою.

Відзначимо, уряд пропонує Верховній раді врегулювати верифікацію соціальних виплат.

 

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Новини України субсідіїМіністерство соціальної політикиАндрій Рева
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