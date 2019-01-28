У Порошенка сумніваються в початку виплати субсидій до виборів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

В оточенні Порошенка заявляють про юридичних проблеми в питанні виплати субсидій

В команді чинного президента Петра Порошенка сумніваються в старті виплати субсидій до виборів 31 березня 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

Зазначимо, допоміжну роль для передвиборної кампанії Порошенко може зіграти монетизація житлових субсидій у грошовій формі, яку українці почнуть отримувати з березня - буквально напередодні виборів. У Мінсоцполітики заявляли, що це робиться для мотивації людей до енергоефективності. Однак опоненти Порошенка називають це популістським рішенням під вибори.

Втім, як стверджує одне із джерел РБК-Україна в президентському оточенні, цей крок навряд чи увінчається успіхом.

"Поки невідомо, чи встигнемо почати виплату субсидій, оскільки там дуже багато юридичних проблем", - заявив співрозмовник, не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що з 1 березня субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією. Він також зазначив, що субсидії вже призначено і що 75% одержувачів це пенсіонери.

Відзначимо, в Україні налічується більше 4 млн сімей, які отримують субсидії.