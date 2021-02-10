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Україна та ЄС переглянуть торгову частину Угоди про асоціацію. Почнуть цього року

Новость на русском → Брюссель, Середа 10 лютого 2021 17:17
Україна та ЄС переглянуть торгову частину Угоди про асоціацію. Почнуть цього року Фото: Валдіс Домбровскіс (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Європейський союз переглянуть торгову частину Угоди про асоціацію. Процес перегляду має початися вже цього року.

Про це на прес-конференції в Брюсселі заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Перегляд торгової частини передбачений статтею 29 Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Ми з нетерпінням чекаємо на перегляд лібералізації торгівлі товарами, як це передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію, через 5 років після набрання чинності, що має відбутися вже цього року", - сказав Домбровскіс.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перегляд торгової частини Угоди про асоціацію сприятиме збільшенню товарообігу між Україною та ЄС та подальшому зближенню української та європейської економік.

"Сподіваємось, що наші переговори дозволять збільшити об’єм квот, які передбачає наша угода з ЄС", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці січня в Європейському союзу анонсували "всеосяжний перегляд" Угоди про асоціації. Очікується, що перегляд угоди розпочнеться вже у 2021 році.

Додамо, вчора Шмигаль обговорив асоціацію України з ЄС з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

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