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Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну омбудсмену РФ, - Денісова

НовиниПолітика    22.06.2018 - 00:25
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Візити Москалькової мають відбуватися паралельно з візитами Денісової до українських політв’язнів у Росії.

Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в країну російському омбудсмену Тетяні Москальковій, щоб вона мала можливість відвідати утримуваних в Україні росіян. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Громадського".

Зі слів Денісової, про це вона особисто просила президента України Петра Порошенка, і той виконав прохання.

"У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну", - розповіла український омбудсмен.

Візити Москалькової мають відбуватися паралельно з візитами Денісової до українських політв’язнів у Росії.

Нагадаємо, 21 червня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав звільнити українських заручників в російських тюрмах та на окупованих територіях, а також наголосив на важливості допуску омбудсмена Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, омбудсмен, запрет на въезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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