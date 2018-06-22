Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну омбудсмену РФ, - Денісова

Візити Москалькової мають відбуватися паралельно з візитами Денісової до українських політв’язнів у Росії.

Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в країну російському омбудсмену Тетяні Москальковій, щоб вона мала можливість відвідати утримуваних в Україні росіян. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Громадського".

Зі слів Денісової, про це вона особисто просила президента України Петра Порошенка, і той виконав прохання.

"У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну", - розповіла український омбудсмен.

Візити Москалькової мають відбуватися паралельно з візитами Денісової до українських політв’язнів у Росії.

Нагадаємо, 21 червня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав звільнити українських заручників в російських тюрмах та на окупованих територіях, а також наголосив на важливості допуску омбудсмена Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.