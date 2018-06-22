Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ, - Денисова

НовостиПолитика    22.06.2018 - 00:25
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Визиты Москальковой должны происходить параллельно с визитами Денисовой к украинским политзаключенным в России

Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы у нее была возможность посетить задержанных в Украине россиян. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Громадского".

По словам Денисовой, об этом она лично просила президента Украины Петра Порошенко, и тот выполнил просьбу.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - рассказала украинский омбудсмен.

Визиты Москальковой должны происходить параллельно с визитами Денисовой к украинским политзаключенным в России.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого призвал освободить украинских заложников в российских тюрьмах и на оккупированных территориях, а также отметил важность допуска омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

 

Омбудсмен РФ Москалькова планирует посетить Вышинского Омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных, объявивших голодовку
Теги публикации: Порошенко Петр, омбудсмен, запрет на въезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь