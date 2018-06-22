Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ, - Денисова

Визиты Москальковой должны происходить параллельно с визитами Денисовой к украинским политзаключенным в России

Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы у нее была возможность посетить задержанных в Украине россиян. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Громадского".

По словам Денисовой, об этом она лично просила президента Украины Петра Порошенко, и тот выполнил просьбу.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - рассказала украинский омбудсмен.

Визиты Москальковой должны происходить параллельно с визитами Денисовой к украинским политзаключенным в России.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого призвал освободить украинских заложников в российских тюрьмах и на оккупированных территориях, а также отметил важность допуска омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.