У Порошенка схиляються до дострокових виборів до Ради

Соратники чинного президента Петра Порошенка, який програв президентські вибори 2019, схиляються до необхідності дострокових виборів до Верховної ради. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Всі на вихід: чи відправить Зеленський депутатів на дострокові вибори".

Зокрема, багато соратників Порошенка у Раді вважає, що йти на перевибори треба саме зараз. Мовляв, рейтинг чинного президента, незважаючи на поразку, залишиться ще достатньо високим, тому мобілізувати своїх прихильників буде легше. У той же час до осені ситуація може кардинально змінитися, тому частина впливових депутатів виступає за те, щоб зафіксувати рейтинг.

"Зараз "Слуга народу" набере відсотків тридцять, а ми візьмемо десь 15-20%. Перейдемо в системну опозицію", - пояснював ще до другого туру співрозмовник РБК-Україна в штабі Порошенка.

За словами джерел в команді Порошенка, якщо Зеленський піде на крок з розпуском Ради, то для них залишиться два варіанти - або подавати позов до Конституційного суду, або ж іти на вибори.

"Ми схиляємося до того, що якщо Зеленський зробить такий крок, то ми зосереджуємо свої зусилля і йдемо на вибори, при цьому не намагаючись боротися за те, що це рішення незаконне", - зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше представник президента в парламенті нардеп Ірина Луценко заявила, що розпуск парламенту і позачергові вибори до Верховної ради можливі на 50%.

Сам Порошенко напередодні анонсував переформатування "БПП-Солідарність" до парламентських виборів.